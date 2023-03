Incidente stradale a Provaglio d’Iseo, ricoverate due persone

mercoledì, 29 marzo 2023

Provaglio d’Iseo (Brescia) – Incidente stradale nella notte a Provaglio d’Iseo (Brescia): nello schianto sono rimaste ferite tre persone, di cui una in gravi condizioni.

Sul posto sono giunte due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso dalla centrale di Brescia, i vigili del fuoco del comando provinciale e la Polizia Stradale, l’equipe medica ha stabilizzato le tre persone ferite – 39, 42 e 48 anni – e due sono state trasportata alla Poliambulanza di Brescia per le prime cure. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente accaduto poco dopo mezzanotte.