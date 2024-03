Incidente stradale a Pisogne, 28enne in gravissime condizioni

sabato, 30 marzo 2024

Pisogne (Brescia) – Grave incidente stradale in località Sonvico a Pisogne: un 28enne in sella a uno scooter ha perso il controllo della due ruote, si è schiantato contro un muretto a lato della strada che dalla Val Palot scende a Pisogne ed è finto in una scarpata.

Sul posto sono giunti i sanitari con l’eliambulanza dalla centrale di Brescia, l’automedica e l’ambulanza della Sma di Pisogne, il Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Breno e i vigili del fuoco di Darfo e Breno. Il 28enne ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. E’ in condizioni gravissime.