Incidente stradale a Pian Camuno e aggressione a Corte Franca

martedì, 1 novembre 2022

Pian Camuno – Incidente stradale nella notte a Pian Camuno (Brescia) con un 45enne ricoverato in ospedale a Esine (Brescia). Poco dopo le 4 di stanotte si è verificato un incidente stradale in via Torre a Pian Camuno: sul posto sono giunti i soccorritori, con un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato 1° livello dall’ospedale di Esine e l’equipe medica, quindi i carabinieri della Compagnia di Breno e i vigili del fuoco di Darfo Boario. Il 45enne è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale di Esine per accertamenti.

Poco prima delle 5 in via provinciale a Corte Franca (Brescia), all’esterno di un noto locale frequentato dai giovani, si è verificata un’aggressione a un 22enne che è stato medicato sul posto.