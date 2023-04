Incidente stradale, a Nova Levante muore 17enne

sabato, 22 aprile 2023

Nova Levante (Bolzano) – Tragedia sulla strada a Nova Levante (Bolzano). Il gravissimo incidente è accaduto nella notte e un 17enne è stato trovato alle 5 di stamani privo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri e la Procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta e disposto gli accertamenti affidati al medico legale che dovrà stabilire l’ora del decesso.

Secondo una prima ricostruzione il 17enne, in sella a una moto, sarebbe andato a sbattere contro un palo della luce nella notte. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 5 e sul posto in località Platzviertel di Nova Levante, sono giunti i soccorritori e per il giovane non c’era più nulla da fare.