Incidente stradale a Iseo, motociclista ricoverato in ospedale

domenica, 20 agosto 2023

Iseo (Brescia) – Incidente stradale nella notte a Iseo (Brescia), giovane ricoverato in ospedale. Poco prima della mezzanotte in via Rovato a Iseo (Brescia) si è verificato lo scontro tra una moto con in sella un 16enne e un’auto, condotta da un 48enne. Il 16enne ha riportato traumi e contusioni.

Sul posto sono giunti l’automedica dall’ospedale e l’ambulanza di base della Croce Rossa, quindi la Polizia Stradale e i vigili del fuoco. Al giovane sono state praticate le prime cure sul posto dall’equipe medica del 118, quindi è stato trasportato in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia. Sono in corso accertamento per ricostruire la dinamica dell’incidente.