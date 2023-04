Incidente stradale a Dro: quatto persone coinvolte e strada chiusa due ore

domenica, 30 aprile 2023

Dro (Trento) – Incidente stradale in località Santa Lucia a Dro (Trento) sulla statal 45 bis Gardesana con quattro persone coinvolte nella serata di ieri. Lo scontro è stato tra un veicolo che procedeva verso Arco ed un furgone che, dopo lo schianto, ha continuato la corsa andando ad impattare contro il guardrail, finendo per cadere nella scarpata sottostante rovesciandosi. Fortunatamente le due persone sono uscite da sole dai veicoli e sono state prese in cura dalle tre ambulanze giunte sul posto (118, Croce Rossa e Croce bianca).

Sul posto sono giunti 15 vigili del fuoco di Dro con 4 mezzi, polisoccorso, celere e 2 mezzi di supporto, i carabinieri del Radiomobile di Riva del Garda, il servizio strade provinciali, l’autosoccorso Toccoli con 2 carri attrezzi per il recupero dei 2 mezzi e l’autogru dei vigili del fuoco di Trento. La strada è rimasta chiusa per circa 2 ore per permettere i rilievi e il recupero del veicolo tramite l’autogru giunta da Trento, con il traffico deviato sulle strade secondarie limitrofe