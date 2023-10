Incidente nella galleria di Martignano a Trento: muore centauro

mercoledì, 11 ottobre 2023

Trento – Incidente mortale in galleria di Martignano, traffico deviato su via Bassano. Un centauro è deceduto in tarda mattinata dopo aver perso il controllo e avere urtato una macchina: il motociclista che stava percorrendo la galleria di Martignano a Trento. L’equipe medica del 118 Trentino Emergenza giunta sul posto ha constatato il decesso del motociclista. Illeso il conducente della macchina che però è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara in stato di choc.

La galleria in direzione Valsugana è stata chiusa per i rilievi delle forze dell’ordine ma il traffico è scorrevole, ed è stato deviato sulla vecchia statale, via Bassano.