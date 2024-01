Incidente nautico sul Garda, confermate le condanne a Kassen e Teissman

venerdì, 19 gennaio 2024

Brescia – Incidente nautico sul Garda, confermate in Appellole condanne a Patrick Kassen e Christian Teissman a 4 anni e 6 mesi e 2 anni e 11 mesi.

Poco fa il presidente della Corte d’Appello, Antonio Minervini, ha letto la sentenza di condanna nei confronti di Patrick Kassen e Christian Teissman per la morte di Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, a seguito dell’incidente nautico del 19 giugno 2021, nel golfo di Portese. Greta e Umberto erano su un’imbarcazione e vennero travolti dal potente scafo preso in affitto dai due turisti tedeschi.

Il Pm della Procura di Brescia Rita Emilia Caccamo ha chiesto la conferma delle condanne inflitte in primo grado a Kassen e Teismann, rispettivamente a 4 anni e 6 mesi e 2 anni e 11 mesi, mentre per la difesa dei due tedeschi non ci sono prove che Kassen fosse ubriaco e chiesto di annullare le condanne di primo grado. Ora si attendono le motivazioni e l’eventuale ricorso in Appello.

All’esterno del palazzo di giustizia di Brescia è stato affisso uno striscione bianco con la scritta: giustizia per Greta e Umberto.