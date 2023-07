Incidente nautico, accertamenti da parte della Navigazione Lago d’Iseo

lunedì, 10 luglio 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Accertamenti in corso da parte della Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico di linea sul lago d’Iseo, su quanto accaduto alle 16:25, quando la motonave “Città di Bergamo”, facente parte della propria flotta e in servizio di linea sulla tratta Iseo-Monte Isola, per cause ancora da accertare, durante la manovra di avvicinamento al pontile di linea di Peschiera Maraglio 3, ha urtato accidentalmente alcuni natanti ormeggiati fra lo stesso e il pontile di Peschiera Maraglio 2, terminando la sua corsa sulla banchina adiacente. Non si segnalano danni alle persone. Immediatamente dal cantiere di Costa Volpino è salpata una motonave di appoggio per il necessario supporto tecnico.

Il servizio di linea non ha subito interruzioni ed è proseguito regolarmente, fatta eccezione per una delle tratte di collegamento Iseo-Monte Isola (linea IS1), che è stata sospesa per un’ora circa. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco per i rilevi del caso e la messa in sicurezza dell’area del sinistro.

La Direzione di Navigazione Lago d’Iseo ha istituito una commissione tecnica per verificare le cause dell’incidente.