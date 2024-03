Incidente mortale sulle piste di Aprica, chiuse le indagini

sabato, 30 marzo 2024

Aprica (Brescia) – Incidente mortale sulle piste di Aprica, la Procura di Sondrio ha chiuso le indagini per l’incidente in cui morì Giovanni Pieroni, 29 anni, architetto di La Spezia, ma residente a Milano. Il giovane, in vacanza con la famiglia, si è schiantato contro un cannone sparaneve mentre stava scendendo dalla Magnolta il 7 gennaio dello scorso anno.

La Procura di Sondrio, con il Pm Chiara Costagliola che ha coordinato l’indagine, aveva individuato cinque persone indagate per l’ipotesi di omicidio colposo e adesso ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio per uno (il direttore piste) dei cinque indagati e l’archiviazione per gli altri quattro. La richiesta è stata accolta al termine di un’udienza dal Gup Antonio De Rosa, mentre a breve sarà fissata l’udienza per la richiesta per discutere sulla richiesta di rinvio a giudizio del direttore piste.