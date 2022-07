Incidente mortale a Colico, chiusa la Statale 36 verso Sondrio

sabato, 2 luglio 2022

Colico – Lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, a causa di un incidente occorso nella galleria ‘Curcio’ (nord), è provvisoriamente interdetta al transito – in direzione di Sondrio – la tratta in corrispondenza del km 90,500 a Colico (Lecco).

Per cause in corso di accertamento, un centauro ha perso il controllo della propria moto e nell’incidente è deceduto. Al momento la circolazione in direzione nord è deviata sul posto con uscita obbligatoria a Piona/Colico. Il personale della Polizia Stradale e del 118 e di Anas sono sul posto per gli interventi del caso e per ripristinare la regolare transitabilità il prima possibile.