Nella notte Incidente in moto a Esine: feriti gravemente due giovani

sabato, 15 luglio 2023

Esine (Brescia) – Gravissimo incidente nella notte a Esine (Brescia): due ragazzi feriti e ricoverati in ospedale. Lo schianto in moto è accaduto una manciata di minuti dopo la mezzanotte in via Lepoardi a Esine e sul posto sono giunti un’automedica, tre ambulanze e due elicotteri, uno da Brescia e l’altro da Como. Feriti due giovani, una 17enne e un 21enne.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Breno giunti sul posto i due giovani sarebbero caduti dalla moto e hanno riportato gravi traumi. Sono stati soccorsi e il giovane – 21 anni – che era alla guida trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, mentre la ragazza – 17 anni – è stata accompagnata alla Poliambulanza.