Incidente in falesia Cavalieri, donna colpita da pietre

domenica, 23 ottobre 2022

Caionvico – Intervento oggi per la Stazione di Valle Trompia del Soccorso alpino. La centrale ha allertato i tecnici in mattinata per un incidente presso la falesia Cavalieri, a quota 350 metri. Una donna è stata colpita da alcune pietre in seguito al distacco di un pilastrino di roccia.

Immediato l’allarme: sono stati attivati i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. La donna infortunata è stata raggiunta, trattata sul posto e poi evacuata per mezzo del verricello, infine trasportata in ospedale.