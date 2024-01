Incidente e code: mattinata difficile tra Rovereto e Affi

giovedì, 4 gennaio 2024

Trento – Mattinata difficile con rallentamenti e code sull’Autobrennero, tra Trento e Verona e un incidente accaduto all’ora di pranzo ha creato lunghi incolonnamenti sulla A22 a sud di Rovereto. Due persone sono rimaste ferite e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Trentino Emergenza con due ambulanze e i due feriti sono stati trasportati in ospedale.

Le conseguenze si sono registrate sul traffico che in questi giorni è sostenuto in entrambe le direzioni per i vacanzieri che stanno soggiornando nelle località turistiche del Trentino e Alto Adige. Anche nei prossimi giorni il traffico sarà sostenuto in direzione sud.