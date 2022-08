Incidente in galleria e disagi sulla statale 42 del Tonale

lunedì, 1 agosto 2022

Costa Volpino – A causa di un incidente in galleria, avvenuto nel pomeriggio, è stata chiusa provvisoriamente e poi riaperta poco prima delle 19, in entrambe le direzioni, la strada statale 42 “del Tonale e della Mendola” nel comune di Costa Volpino (Bergamo) con conseguenti disagi al traffico.

Nello scontro frontale sono state coinvolte due autovetture e si registrano tre feriti. Sul posto sono giunte ambulanze, l’automedica, l’elisoccorso dalla centrale operativa di Brescia, quindi vigili del fuoco di Darfo e Lovere e carabinieri di Lovere, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro. Uno dei feriti ha riportato gravi traumi ed è stato ricoverato in ospedale, degli altri due le condizioni sono in fase di accertamento. Il traffico è statop deviato in loco lungo la viabilità secondaria prima della riapertura avvenuta verso le 19.