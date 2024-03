Incidente alla falesia Belvedere di Nago Torbole, ferita 50enne

lunedì, 25 marzo 2024

Nago Torbole (Trento) – Incidente alla falesia Belvedere di Nago Torbole: climber cade per otto metri.

Una climber tedesca, 50 anni, è stata elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento con sospetti politraumi, dopo essere caduta a terra da un’altezza di circa 8 metri mentre stava arrampicando alla falesia Belvedere di Nago Torbole.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata da parte del compagno di cordata. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre sul posto si portavano due operatori della Stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico. Una volta sul posto, l’elicottero ha calato con il verricello il Tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria. L’infortunata, sempre cosciente, è stata stabilizzata, imbarellata e recuperata a bordo dell’elicottero con il verricello, per essere trasferita in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.