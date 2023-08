mercoledì, 9 agosto 2023

Riva del Garda (Trento) – Incidente a Riva del Garda e traffico in tilt per circa un’ora sulla Provinciale 118 a Riva del Garda (Trento).

Il 59enne era in sella a un ciclomotore, quando per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è verificato l’incidente al chilometro 2 della Provinciale 118: sul posto sono giunti l’ambulanza e l’elisoccorso dalla centrale operativa del 118 Trentino Emergenza che hanno praticato le prime cure, quindi trasportato al Pronto Soccorso di Arco.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del Corpo di Riva del Garda per supporto e messa in sicurezza della strada, mentre i rilievi sono stati effettuato dalla Polizia intercomunale.