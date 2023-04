sabato, 1 aprile 2023

Gavardo – La strada statale 45 Bis “Gardesana Occidentale” è stata chiusa al traffico nel tardo pomeriggio a Gavardo (km 62,300), in provincia di Brescia, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente che ha coinvolto due autovetture e una moto. Un ferito grave è stato trasportato in elisoccorso. Deviazioni della circolazione sono segnalate sul posto.