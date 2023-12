Inchiesta sull’ufficio scolastico di Sondrio: chiesti 38 rinvii a giudizio

giovedì, 21 dicembre 2023

Sondrio – Chiusa l’indagine nei confronti dell’ex dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Sondrio e altre 37 persone. Il Procuratore della Repubblica di Sondrio, Piero Basilone, ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 38 indagati coinvolti a vario titolo nell’indagine, con diversi reati contro la pubblica amministrazione.

Il tribunale di Sondrio ha fissato l’udienza al 13 giugno 2024. In quell’occasione il giudice delle udienze preliminari del tribunale valuterà la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Sondrio nei confronti di Fabio Molinari, 45 anni, residente a Lovere (Bergamo), dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Sondrio dal 1° gennaio 2018, sino al 2022 quando fu colpito da un’ordinanza di custodia cautelare e finì agli arresti domiciliari. L’ex dirigente dell’ufficio scolastico di Sondrio, Fabio Molinari, assistito dall’avvocato Stefano Di Pasquale, si è dichiarato “estraneo a profili di illegalità e disposto a offrire la massima collaborazione per fare chiarezza”.

La richiesta della Procura non riguarda soltanto Molinari, ma anche 37 altri coindagati: nei loro confronti i militari del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Sondrio hanno avanzato diverse le contestazioni concussione, induzione indebita, peculato e turbata libertà degli incanti. L’udienza preliminare sarà davanti al giudice Fabio Giorgi.

Red. Cro.