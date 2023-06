Inchiesta Covid, i giudici bresciani archiviano la posizione dell’ex premier Conte e Speranza

mercoledì, 7 giugno 2023

Brescia – Il Tribunale dei ministri di Brescia ha accolto la richiesta della Procura guidata da Francesco Prete ed ha archiviato la posizione dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro della Sanità Roberto Speranza, accusati di epidemia colposa per la gestione della prima fase della pandemia tra fine febbraio e inizio marzo e non aver istituito la zona rossa in Val Seriana, dove ci furono centinaia di vittime per il Covid. I giudici del Tribunale dei ministri hanno accolto la richiesta di archiviazione per l’ex premier Conte e l’ex ministro Speranza “perché il fatto non sussiste”.

L’iniziativa giudiziaria del comitato delle vittime del Covid, con centinaia di denunce presentate in Procura a Bergamo aveva portato a un’inchiesta che, tra gli altri filoni investigativi, si è focalizzata sull’applicazione del piano pandemico nazionale dopo il primo allarme sul rischio di pandemia globale lanciato dall’Oms il 5 gennaio 2020. Secondo la ricostruzione della Procura di Bergamo l’Italia affrontò i primi casi di coronavirus con un piano pandemico che risaliva al 2006 e che nel 2017 non era stato aggiornato come previsto, se non con un’operazione di copia e incolla di passaggi del documento precedente. Tra gli altri indagati a Bergamo c’è anche Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Oms ed ex direttore generale del Dipartimento prevenzione del Ministero della Salute: è accusato di false informazioni. La richiesta sull’allora premier Giuseppe Conte e l’allora ministro Roberto Speranza è finita al trbunale dei ministri di Brescia che oggi ha archiviato la loro posizione.