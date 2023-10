Incendio Work Safety di Castione Andevenno, arrestato il mandante

venerdì, 20 ottobre 2023

Castione Andevenno (Sondrio) – Proseguono le indagini relative all’incendio alla Work Safety spa di Castione Andevenno. Nella mattinata odierna i carabinieri della Compagnia di Sondrio, coadiuvati da quelli della Compagnia di Corsico, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sondrio, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un italiano di 62 anni residente a Corsico, ritenuto responsabile in concorso con altri dell’incendio doloso verificatosi sabato 16 settembre scorso in danno della ditta Work Safety spa di Castione Andevenno.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sondrio e della Stazione di Berbenno di Valtellina, nell’ambito della complessa attività investigativa, hanno proseguito le indagini e raccolto elementi indiziari nei confronti del soggetto arrestato oggi: secondo il quadro indiziario raccolto e ora da analizzare nel contradditorio con la difesa, avrebbe ingaggiato i due autori materiali dell’incendio del capannone arrestati il 28 settembre, in esecuzione della precedente ordinanza di custodia cautelare in carcere, promettendo loro una somma di denaro. L’arrestato è stato rinchiuso nella casa circondariale San Vittore di Milano.