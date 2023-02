Incendio tetto in un’abitazione di Iseo, notte di lavoro per i pompieri

lunedì, 13 febbraio 2023

Iseo (Brescia) – Intervento nella notte a Iseo (Brescia) per l’incendio tetto in un’abitazione di via Bonardi. La sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia è stata attivata per un incendio tetto nel Comune di Iseo in via Bonardi e sono state inviate sul posto 3 squadre e i supporti con l’autoscala e autobotte.

Ingenti i danni all’edificio di tre piani con tetto in legno, l’intervento si è concluso con la bonifica nella notte. E’ il terzo incendio in pochi giorni tra Sebino e Valle Camonica: nei giorni scorsi i vigili del fuoco erano intervenuti a Piancogno e Anfurro, frazione di Angolo Terme. Gli incendi sono legati al cattivo funzionamento delle canne fumarie.