Incendio studio medico e rapina nel Bresciano, tre arresti

lunedì, 22 maggio 2023

Brescia – I carabinieri del comando provinciale di Brescia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale – emessa dal Gip di Brescia su richiesta della locale Procura – nei confronti di 3 persone ritenute a vario titolo presunte responsabili dei reati di porto illegale di arma da guerra in luogo pubblico minaccia aggravata, danneggiamento, rapina aggravata, ricettazione, riciclaggio e danneggiamento a seguito di incendio.

I provvedimenti cautelari derivano da un’ampia attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia avviata a seguito dell’esplosione con un kalashnikov di numerosi colpi d’arma da fuoco contro la vetrata d’ingresso di un poliambulatorio medico la notte del 23 gennaio a Palazzolo sull’Oglio (Brescia).

Le indagini hanno consentito di: raccogliere elementi a carico del presunto autore dell’azione criminosa e individuare il presunto mandante; sul conto del presunto mandante, raccogliere ulteriori indizi di reato anche in relazione alla partecipazione alla rapina a mano armata perpetrata il 30 luglio 2020 all’ufficio postale di Palazzolo sull’Oglio; circoscrivere il movente della sparatoria contro lo studio medico, nonché il contesto in cui sono maturati entrambi gli episodi criminosi.