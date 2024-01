Incendio nella canonica di Civezzano, salvato il parroco don Fronza

martedì, 30 gennaio 2024

Civezzano (Trento) – Incendio nella canonica di Civezzano (Trento), il parroco don Lino Fronza salvato dai vigili del fuoco. Poco dopo le 3 di stanotte è scattato l’allarme per l’incendio del tetto della canonica: sono accorsi i vigili del fuoco di Civezzano, Fornace, Albiano e i permanenti di Trento.

Il parroco stava dormendo e non si è accorto del rogo ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. Le fiamme sono poi state domate, ma i danni sono ingenti: il tetto della canonica della chiesa di Sant’Agnese di Civezzano è andato distrutto. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.