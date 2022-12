Incendio nel centro storico a Riva del Garda, salvata una donna

martedì, 13 dicembre 2022

Riva del Garda (Trento) – All’ora di pranzo si è sviluppato un incendio nel centro storico a Riva del Garda (Trento). Le fiamme hanno interessato un appartamento e una donna, intenta a salire le scale senza rendersi conto di quello che stava succedendo, è stata fermata dai vigili del fuoco di Riva del Garda e tratta in salvo con la scala “italiana” issata tra i cortili interni (intervento foto © vigili del fuoco Riva del Garda).

I vigili del fuoco di Riva del Garda sono riusciti a circoscrivere le fiamme ed evitare che si propagassero al resto della palazzina e al tetto. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause, i danni solo ad una abitazione.

Gli appartamenti sottostanti non hanno danni in quanto le tecniche di spegnimento messe in campo dal personale operativo hanno evitano l’allagamento. In supporto era presente il Corpo di Arco, presente sul posto la Polizia di Stato, carabinieri, Polizia locale e il sindaco Cristina Santi.

Sono stati impegnati 25 vigili, 2 autopompe, autoscala, piattaforma, carro aria, carro decontaminazione e mezzi di supporto.