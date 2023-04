Incendio in un’azienda, notte di lavoro per i vigili del fuoco di Dro

martedì, 4 aprile 2023

Dro (Trento) – Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Dro che sono stati allertati per lo sblocco di un ascensore a Dro in via Sebastiani, quindi alle 22:20 sono stati allertati nuovamente per supporto elicottero e personale del Soccorso alpino per il recupero di due rocciatori in difficoltà sulle placche zebrate e alle 3:20 di notte allertati nuovamente per incendio alla Meccanica del Sarca in località Pietramurata. Un macchinario nel reparto di lavorazione del legno ha preso improvvisamente fuoco, facendo invadere il reparto dal fumo.

Gli operai presenti hanno prontamente utilizzato alcuni estintori per spegnere le fiamme, poi i vigili del fuoco con quattro operatori con apvr (autoprotettori) hanno provveduto a bonificare e spegnere gli ultimi focolai rimasti accesi. Inoltre si è verificato l’impianto di aspirazione della segatura (attivato automaticamente il sistema antincendio) e il silos. Con il ventilatore il reparto è stato liberato dai fumi. Verso le 6 di questa mattina sono state ultimate le operazioni. L’intervento ha visto impegnati quattro mezzi, aps, polissocorso e 2 mezzi di supporto con 13 vigili del fuoco.