Incendio in un’abitazione di Pian Camuno, ustionato 60enne

mercoledì, 5 aprile 2023

Pian Camuno (Brescia) – Ustionato in casa 60enne di Pian Camuno (Brescia). Mobilitazione in serata nel paese della Bassa Valle Camonica dove, per un incendio divampato in un’abitazione, è rimasto ustionato un 60enne.

L’uomo era appena rientrato in casa quando – per cause al vaglio dei carabinieri – è divampato l’incendio. La moglie ha immediatamente chiesto l’intervento del 112 Nue e sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri, un’ambulanza e l’elicottero con l’equipe medica del 118. Il 60enne, che ha riportato ustioni sul parte del corpo ed è rimasto intossicato, è stato trasportato d’urgenza al Niguarda di Milano.