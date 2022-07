venerdì, 15 luglio 2022

Breno – Incendio in un’abitazione di Pescarzo a Breno (Brescia) e gran lavoro dei vigili del fuoco del distaccamento di Breno nella notte e durante la giornata odierna.

La richiesta d’intervento poco dopo le 2, sul posto i vigili del fuoco che hanno cercato di limitare i danni, ma la casa disabitata era in legno e le fiamme si sono propagate velocemente. I vicini hanno dato l’allarme al 112 NUE e le operazioni di spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco di Breno si sono protratte fino al primo pomeriggio.

Oggi anche i tecnici Enel hanno raggiunto Pescarzo per il ripristino delle linee, andate distrutte dall’incendio. Sono in corso indagini per chiarire le cause. Non si sarebbe tratta di un corto circuito.