domenica, 2 aprile 2023

Brescia – Incendio in un‘abitazione di via Triumplina a Brescia con l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia. La richiesta d’intervento è giunta nel pomeriggio, i vigili del fuoco sono giunti nel pomeriggio con il supporto di un’autobotte per l’incendio di un appartamento.

La famiglia che era all’interno è riuscita a mettersi in salvo, mentre uno dei cinque porcellini d’India che erano all’interno dell’alloggio non ce l’ha fatta a causa del fumo.