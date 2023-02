Incendio in un’abitazione di Anfurro, due famiglie evacuate

venerdì, 10 febbraio 2023

Angolo Terme (Brescia) – Due famiglie evacuate ad Anfurro, frazione di Angolo Terme (Brescia), per l’incendio in un’abitazione. Nella serata di ieri i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme e i volontari dei distaccamenti di Breno, Edolo, Vezza d’Oglio e Lovere sono intervenuti nella frazione di Angolo per l’incendio che è divampato in una casa a due piani molto probabilmente per il difettoso funzionamento di una caldaia.

I pompieri hanno domato le fiamme con una serie di manovre nella notte e in mattinata concluderanno le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Due famiglie sono state evacuate e oggi saranno effettuati accertamenti con la conta dei danni.