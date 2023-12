Incendio in un’abitazione della località Ville del Monte di Tenno

martedì, 19 dicembre 2023

Tenno (Trento) – Incendio in una abitazione in località Ville del Monte a Tenno nel tardo pomeriggio con mobilitazione da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Tenno e di Riva del Garda (nella foto), con due minibotti e polisoccorso da parte dei pompieri di Tenno più autopompa e piattaforma da parte dei colleghi di Riva del Garda. Non si registrano né feriti né intossicati. Dopo aver domato le fiamme, è iniziata la fase di bonifica e messa in sicurezza dell’edificio. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.