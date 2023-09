Incendio in un’abitazione del centro storico di Iseo

sabato, 16 settembre 2023

Iseo (Brescia) – Incendio in un’abitazione in via Porto Olfreddi a Iseo (Brescia) in mattinata, mobilitazione e intervento dei vigili del fuoco, con due giovani che si sono salvati gettandosi dalla finestra.

Il rogo è scoppiato nel salotto dell’abitazione e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Sale Maresino (Brescia) che hanno domato le fiamme, mentre i due giovani si sono salvati gettandosi sul cassone di un furgone parcheggiato sotto l’abitazione. Sono giunti anche i carabinieri della locale Stazione. Al vaglio le cause che hanno provocato l’incendioo.