Incendio in una casa di Riva del Garda, anziana salvata

giovedì, 30 novembre 2023

Riva del Garda (Trento) – Notte di lavoro per i vigili del fuoco del Corpo di Riva del Garda (Trento). Poco prima della mezzanotte è scattato l’allarme per l’incendio di una canna fumaria in via Montessori a Riva del Garda e sul posto sono giunti i pompieri della sede rivana con due autopompe, piattaforma e complessivamente dodici persone, quindi i carabinieri e la Polizia di Stato del commissariato e l’equipe medica del 118 di Trentino Emergenza.

I vigili del fuoco hanno soccorso una signora anziana e messo in sicurezza l’abitazione. Non c’è stato alcun ferito e le fiamme non si sono propagate al tetto (foto © vigili del fuoco Riva del Garda).