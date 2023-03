giovedì, 16 marzo 2023

Riva del Garda (Trento) – Incendio in un garage in viale Trento a Riva del Garda (Trento), pomeriggio di lavoro per i vigili del fuoco dei corpi di Riva del Garda e Arco che sono giunti con 30 militi, 2 autopompe, 1 autobotte, autoscala, autopiattaforma, carro aria e 4 mezzi di supporto, il tutto coordinatore dell’ispettore distrettuale Marco Menegatti.In supporto un’ambulanza della Croce Bianca e la Polizia locale, che ha provveduto alla viabilità e chiusura totale di viale Trento (nel tratto compreso tra le rotatorie Inviolata e autostazione).

Non ci sono persone coinvolte, si è provveduto all’evacuazione di 2 persone nelle prime fasi dell’incendio, in quanto il fumo dai garage stava salendo ai piani. Resta da verificare l’agibilità degli appartamenti. vigili per incendio garage seminterrato in viale Trento al civico 20 di Riva del Garda.