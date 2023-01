Incendio in un appartamento nel Bresciano, salvata una persona

sabato, 14 gennaio 2023

Botticino (Brescia) – Incendio in un appartamento, intervento di vigili del fuoco e coppia salva una persona. Nel pomeriggio la sala operativa dei vigili del Fuoco del comando provinciale di Brescia è stata attivata per un incendio appartamento nel Comune di Botticino (Brescia). In posto due squadre supportate dai tecnici. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

La persona che abitava nello stabile è stata tratta in salvo da una coppia di vicini e affidata alle cure del 118 e sottoposta ad accertamenti medici.