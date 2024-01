Incendio in un appartamento di Levico: un morto e dieci evacuati

venerdì, 5 gennaio 2024

Levico Terme (Trento) – Indagini per chiarire le cause dell’incendio che ha provocato la morte di Giuliano Lazzeri, 59enne, infermiere, ritrovato carbonizzato sul divano di casa, ed evacuate una decina di persone in un condominio di via Dante a Levico Terme.

L’incendio è divampato nell’appartamento del 59enne, al secondo piano del condominio. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio degli inquirenti, dalle prime analisi sarebbero state trovate tracce di un eventuale cortocircuito. Dai primi accertamenti disposto dalla Procura di Trento, che ha aperto un fascicolo, a scatenare il rogo sarebbe stata una sigaretta. Sul posto vigili del fuoco volontari di zona e i permanenti di Trento che hanno domato le fiamme, trovato il corpo di Giuliano Lazzeri, morto soffocato. dai fumi del rogo e sono state evacuate una decina di persone.