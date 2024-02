Incendio in un appartamento a Silandro, un morto e tre feriti

domenica, 18 febbraio 2024

Silandro (Bolzano) – Tragedia nel centro di Silandro: un incendio è divampato in un appartamento una persona è deceduta e altre tre sono state ricoverate nell’ospedale della località altoatesina per intossicazione da fumo. L’episodio è accaduto nella serata di ieri e sul posto sono giunte tre ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Una persona è stata recuperata dai vigili del fuoco e trasportata al nosocomio ed è deceduta poco dopo il suo arrivo, mentre le altre tre sono ricoverate per intossicazione e le loro condizioni sono sotto osservazione.