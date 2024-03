Incendio in abitazione a Campione del Garda

venerdì, 1 marzo 2024

Campione del Garda (Brescia) – Incendio in un’abitazione a Campione del Garda, con l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda e del Corpo di Salò. Oltre 20 pompieri, di cui 14 da Riva del Garda con autopompa, piattaforma aerea e auto comando ha predisposto la linea di attacco all’incendio eseguendo contemporaneamente una ricerca primaria su tutto l’edificio in quanto era segnalata la presenza di persone. Non si registrano feriti.

L’incendio generalizzato ha distrutto un appartamento sito al piano terra. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Riva del Garda e Salò, un’ambulanza dei Volontari del Garda e carabinieri Radiomobile di Salò. Le cause sono in fase di accertamento.