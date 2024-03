Incendiò esercizio pubblico a Castegnato, arrestato 42enne

giovedì, 28 marzo 2024

Chiari (Brescia) – Incendiò esercizio pubblico a Castegnato, 42enne arrestato dai carabinieri di Chiari. Nella notte del 20 ottobre scorso era stato appiccato l’incendio all’esercizio pubblico “Gasoline Road Bar” di Castegnato, locale normalmente frequentato anche da gruppi organizzati di motociclisti.

Le indagini avviate a seguito dell’incendio del locale pubblico hanno permesso di ricostruire le fasi di preparazione ed esecuzione del grave reato, maturato verosimilmente nell’ambito di una contrapposizione tra diversi “Motorcycle Club”, attivi sul territorio bresciano tra i quali già in passato erano stati registrati attriti e al termine dell’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, i carabinieri della Compagnia di Chiari, hanno notificato ad un 42enne di nazionalità italiana un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Brescia, in quanto ritenuto il presunto autore dell’incendio appiccato nella notte del 20 ottobre.