Incendio distrugge cascinale e mezzi agricoli a Borno, ingenti i danni

domenica, 22 ottobre 2023

Borno (Brescia) – Un incendio ha distrutto un cascinale e mezzi agricoli a Borno (Brescia). Le fiamme sono divampate nella tarda serata di ieri e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Darfo Boario, Breno, Edolo e Gardone Val Trompia che hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme e ora stanno mettendo in sicurezza l’area.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno degli spazi della cascina dove era posizionato il fieno e si sono estese velocemente alle stalle e al locale dove erano custoditi i macchinari agricoli. I vigili del fuoco e il titolare dell’azienda agricola hanno liberato gli animali, mettendoli in salvo, poi è stato circoscritto l’incendio, evitando che le fiamme andassero ad intaccare la vicina cascina e l’abitazione del titolare dell’azienda agricola. I danni sono ingenti, sono in corso accertamenti sulle cause che hanno provocato l’incendio.

Red. Cro.