Incendio distrugge autobus di linea a Desenzano del Garda

martedì, 14 febbraio 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Un incendio, divampato dal vano motore, ha avvolto nelle fiamme un bus di linea a Desenzano del Garda (Brescia) nel pomeriggio, per fortuna non vi erano persone a bordo e il conducente ha accostato il bus quando ha visto del fumo, è sceso tempestivamente ed ha allertato il 112 Nue.

Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco di Brescia con il supporto di un’autobotte. L’incendio ha avvolto il pullman che si trovava in viale Michelangelo a Desenzano e ingenti sono i danni per l’autobus dell’Apam. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo che ha semidistrutto il bus e poteva avere conseguenze ben più gravi.