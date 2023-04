Incendio distrugge 50 metri quadrati di tetto in un’abitazione di Darfo

venerdì, 7 aprile 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Domato l’incendio del tetto di una palazzina: due squadre dei vigili del fuoco di Darfo e del comando provinciale di Brescia sono intervenute nel pomeriggio in località Sciano – via Dolomiti – a Darfo Boario Terme (Brescia) per il rogo che, partito da una mansarda, ha interessato parte del tetto.

Le operazioni di soccorso si sono svolte con l’ausilio di moduli antincendio di piccole dimensioni visto che l’ubicazione dell’abitazione interessata dall’incendio era nel centro storico con vicoli stretti. Dalle fiamme sono stati divorati 50 metri quadrati di tetto. L’intervento si è concluso in serata.

di An. Col.