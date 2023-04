Incendio di Capriolo, è morta la donna rimasta intossicata

domenica, 2 aprile 2023

Brescia – Non ce l’ha fatta la donna – Loredana Rossi, 55 anni – rimasta intossicata nell’incendio avvenuto in una palazzina di Capriolo (Brescia) l’altra sera. Le sue condizioni erano subito apparse gravi, la 55enne è stata estratta dall’abitazione e affidata alle cure dell’equipe medica del 118 giunta in via Rigamonti a Capriolo.

La 55enne, sposata, è stata trasportata d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia dove oggi è spirata. Sull’incendio della palazzina sono in corso indagini dei carabinieri e sono già stati effettuati dei sopralluoghi con la presenza dei vigili del fuoco per accertare le cause.