Incendio devasta una cascina a Novigli di Montichiari

lunedì, 11 dicembre 2023

Montichiari (Brescia) – Devastante incendio in una cascina di Montichiari (Brescia), notte e mattinata di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia. L’allarme è scattato attorno alle 23 di ieri e in una cascina della frazione Novigli di Montichiari sono state inviate sei squadre con i supporti di autobotti e autoscala.

Le operazioni di spegnimento sono iniziate poco prima della mezzanotte e sono tuttora in corso. Non si registrano persone coinvolte. Sul posto è giunta nella notte anche un’ambulanza del 118 e i carabinieri di Montichiari hanno avviato accertamenti. I danni sono ingenti.

Red. Cro.