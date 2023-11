Incendio canne fumarie e tetti a Cerveno e nel Bresciano

giovedì, 9 novembre 2023

Cerveno (Brescia) – Sono numerosi in questo periodo gli interventi dei vigili del fuoco per incendio canne fumarie o camini: quattro interventi tra la serata di ieri e la notte sono stati effettuati dai vigili del fuoco in Valle Camonica e nel Bresciano.

Il primo, nella serata di ieri, a Cerveno che ha visto impegnanti i vigili del fuoco di Darfo e Breno, mentre nella notte – sempre per incendio canne fumarie o camini – i vigili del fuoco del conando di brescia sono stati impegnati a Leno, Bagnolo Mella e Calcinato, in quest’ultima località le fiamme, oltre alla mansarda hanno interessato l’appartamento al secondo piano. Ogni anno deve essere effettuato un controllo e l’invito è avviare la manutenzione di camini e canne fumarie prima dell’accensione nel periodo invernale.