Incendio canna fumaria a Vione domato dai vigili del fuoco

sabato, 11 dicembre 2021

Vione – Sono numerosi in questo periodo gli interventi dei vigili del fuoco per incendio canne fumarie o problemi ai camini, in particolare nelle seconde case che vengono aperte in occasione dei ponti, come quello di Sant’Ambrogio, e dell’Immacolata.

I vigili del fuoco di Vezza d’Oglio sono intervenuti per l’incendio canna fumaria del tetto in legno di un’abitazione a Stadolina nel comune di Vione (Brescia). Arrivata in posto con APS MAN e L200 DEFENDER con modulo antincendio, la squadra ha subito spento le fiamme e messo in sicurezza il camino. L’invito è avviare la manutenzione di camini e canne fumarie prima dell’accensione nel periodo invernale.