Incendio alla Work Safety di Castione Andevenno: ai domiciliari il titolare

martedì, 14 novembre 2023

Castione Andevenno (Sondrio) – Nei guai anche il titolare della Work Safety, l’azienda devastata dal rogo il 16 settembre scorso. Secondo l’ipotesi accusatoria avanzata dalla Procura di Sondrio è corresponsabile dell’incendio.

Le indagini erano partite fin da subito e avevano portato a individuare i due autori materiali, che erano stati arrestati a inizio ottobre e oggi il titolare dell’azienda è finito ai domiciliari.

La Procura di Sondrio, dopo aver acquisito le dichiarazioni del 62enne ha definito un quadro più completo. Secondo la tesi dell’accusa, il titolare della Work Safety avrebbe ingaggiato il 62enne di Corsico affinché questi trovasse il modo di incendiare il suo capannone. In cambio gli avrebbe fatto una duplice proposta: una cospicua somma di denaro e un ruolo dirigenziale in una nuova società, ancora da costituire. Di più, sempre secondo gli elementi raccolti dagli investigatori, avrebbe anche consegnato al 62enne una parte del denaro promesso e anche le chiavi per accedere al magazzino e quindi incendiarlo. Il motivo sarebbe legato al risarcimento che il titolare della Work Safety avrebbe riscosso dall’assicurazione grazie a una polizza che aveva stipulato.

Sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori dei carabinieri, la Procura ha chiesto una misura cautelare al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio. Richiesta accolta dal gip che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. Eseguita stamattina dai carabinieri che ha porto l’imprenditore ai domiciliari.

Red. Cro