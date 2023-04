Incendio a Sarezzo, in azione due elicotteri e 40 persone

domenica, 2 aprile 2023

Sarezzo (Brescia) – Mobilitazione per un incendio tra Sarezzo e Lumezzane. Da questa mattina è in corso un incendio di vegetazione boschiva sui monti di Sarezzo. Al dispositivo Anticendio Boschivo sta collaborando il comando dei vigili del fuoco di Brescia con due squadre di vigili del fuoco e un’autobotte per il rifornimento idrico delle vasche per i mezzi aerei. Attualmente l’incendio si sta sviluppando su quattro fronti distinti, nella zona tra Sarezzo e Lumezzane.

Al momento sono impegnati una quarantina di uomini a terra e vigili del fuoco oltre a due elicotteri, uno dei vigili del fuoco e l’altro di Regione Lombardia. Divorati una decina di ettari di boschi.