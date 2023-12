Incendio a Predazzo, la solidarietà alle 10 famiglie sfollate

sabato, 23 dicembre 2023

Predazzo (Trento) – Incendio a Predazzo, indagini per fare chiarezza sulle cause. Nel centro del paese, in via Dante, sono andati a fuoco due edifici, abitati da una decina di nuclei familiari. Dopo aver incenerito un rudere, un fienile utilizzato come deposito, le fiamme hanno attaccato altre abitazioni. Provvidenziale l’intervento delle autoscale per evacuare le persone bloccate negli appartamenti. Una trentina gli sfollati.

“Siamo qui per dare la nostra solidarietà alle famiglie vittime di questo grande incendio e al tempo stesso per ringraziare ancora una volta le decine e decine di vigili del fuoco e soccorritori intervenuti per evitare che tutto questo si trasformasse in una tragedia”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ha commentato nel corso di un sopralluogo effettuato a Predazzo dove ieri pomeriggio le fiamme hanno divorato in poco tempo un rustico in centro paese attaccando in breve anche i tetti delle abitazioni limitrofe. Sul posto, come hanno ricostruito il comandante del corpo locale e l’ispettore distrettuale, sono subito intervenuti i vigili volontari di Predazzo, Moena e in breve tutti i corpi della Valle di Fiemme ai quali si sono aggiunti anche i volontari di Pozza di Fassa oltre che il Corpo permanente di Trento e i Carabinieri. In tutto circa un centinaio di soccorritori che si sono alteranti dal tardo pomeriggio di ieri fino all’alba di stamane quando le fiamme sono state domate. Il lavoro tuttavia è proseguito per mettere in sicurezza l’area, sgomberando da materiali pericolanti i tetti. Sul posto anche il sindaco facente funzioni, Aderenti che ha emesso le ordinanze per gli interventi di messa in sicurezza. Al sopralluogo erano presenti anche i consiglieri Maria Bosin e Walter Kaswalder, la senatrice Testor oltre che il dirigente generale del Dipartimento protezione civile, Raffaele De Col.

Al momento le dieci famiglia circa che sono state evacuate – una trentina di persone – hanno trovato una sistemazione temporanea, posto che le loro abitazioni sono state dichiarate temporaneamente inagibili.