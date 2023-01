Incendi in abitazioni a Gussago e Sarnico, notte di lavoro dei vigili del fuoco

venerdì, 13 gennaio 2023

Brescia – Concluso nella notte l’intervento di spegnimento dell’incendio e messa in sicurezza del tetto e mansarda di una casa a Gussago (Brescia) che ha coinvolto cinque squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e il distaccamento di Lumezzane (Brescia). Non si registrano feriti, anche se due anziani – 90 e 84 anni – che risiedono nella casa sono stati trasportati per accertamenti in ospedale.

Sempre nella notte intervento a Sarnico (Bergamo) dei vigili del fuoco: le fiamme sono divampate sul tetto di un caseggiato di tre piani abitato. Il rogo ha interessato 60 metri quadrati di tetto, in via di ristrutturazione.

Sui due incendi sono in corso accertamenti per chiarire le cause.